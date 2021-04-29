رسالة ماجستير تناقش استخدام مواد نانوية لعلاج كسور الأسنان بجامعة كفر الشيخ

شهدت كلية طب الأسنان بجامعة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطبيب براء ماجد عبد التواب القمري، وذلك بقاعة السيمنار بالكلية.

وجاءت رسالة الباحث تحت عنوان، " تصنيع وتقييم راتينجات أسمنتية نانوية جديدة لاستعادة كسور الأسنان الممزقة للكسر التاجي غير المعقد أو القواطع الدائمة: دراسة في المختبر".

وحضر فعاليات المناقشة، الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة إيناس الجندي، عميد كلية طب الأسنان، الدكتورة عبير عبد الوهاب، وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمنية وهبة، وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب والعديد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وضمت لجنة الحكم و المناقشة على هذه الرسالة، كلاً من، الدكتور طلعت محمد بلتاجي، أستاذ طب أسنان الأطفال كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ، "مشرفًا ورئيسًا"، والدكتورة نجوي عبد الهادي غنيم، أستاذ طب أسنان الأطفال كلية طب الأسنان جامعة طنطا "مناقشًا خارجيًا"، والدكتور عبد المطلب مسعد رمضان، أستاذ الكيمياء غير العضوية والحيوية كلية العلوم جامعة كفر الشيخ "مناقشًا داخليًا".

كما ضمت لجنة الإشراف على الرسالة - أيضًا – الدكتور علاء محمد البرادي، مدرس علوم النانو معهد علوم وتكنولوجيا النانو جامعة كفر الشيخ، والدكتورة سارة عبد الحميد عبد الجابر، مدرس علوم النانو معهد علوم وتكنولوجيا النانو جامعة كفر الشيخ.





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