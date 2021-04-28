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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: أكثر من 80 ألف مواطن سجلوا بالأمس للحصول على لقاح كورونا

هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن محافظة سوهاج تشهد الآن استقرارا في المعدل الوبائي، وانخفاضا لمعدل الإصابات، موضحا أن فرق التواصل تجاوزت الـ 100 فرد، ويقدمون الدعم لكل الحالات الخاصة بالعزل المنزلي.
 

وشدد “مجاهد” خلال مداخلته الهاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، على أن الوزارة زادت من مراكز اللقاحات لتصل إلى 300 في كل المحافظات، بالإضافة إلى توفير خدمة توصيل اللقاحات لكبار السن، موضحا أن الوزارة قررت إنشاء أكبر مركز لتلقي اللقاحات في أرض المعارض.


وأكد ضرورة الحصول على اللقاح، موضحا أن معدل التسجيل وصل بالأمس إلى 80 ألف مواطن، ويزداد يوما بعد الآخر، وإجمالي المسجلين وصل إلى مليون و800 ألف.
 

وأوضح أن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للقاح؛ يبعث رسالة طمأنة للمواطنين للحصول على اللقاح.
 

 

وزارة الصحة والسكان محافظة سوهاج اخبار التوك شو مراكز تلقي لقاح كورونا لقاح كورونا

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