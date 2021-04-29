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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد عرضه فى مسلسل الاختيار.. تفاصيل مداهمة الوكر الإرهابي فى عرب شركس

صدى البلد

عرض مسلسل الاختيار 2 جهود رجال الشرطة فى احباط مخططات عناصر الجماعة الارهابية وتنظيم انصار بيت المقدس الارهابى عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين .

حيث خطط قيادات تنظيم بيت المقدس الارهابي لاجراء عمليات إرهابية كبرى واغتيالات لرجال الشرطة والجيش والقضاء.

تعود بداية القضية إلى مداهمة الأجهزة الأمنية بالقليوبية في 21 مارس 2014، مخزن للمتفجرات في منطقة عرب شركس بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عنه استشهاد اللواء ماجد صالح، والعميد ماجد شاكر إلى جانب مصرع 6 إرهابيين.

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وبمداهمة الوكر الإرهابي في منطقة عرب شركس بمحافظة القليوبية، عثرت الأجهزة الأمنية على العديد من المضبوطات التي شملت مواد شديدة الانفجار بإجمالي 1580 كيلو جرامًا، و20 برميل بلاستيك من مادة "الإنفو"، و3 براميل بلاستيك من مادة أمنيوم بروكسيد شديدة الانفجار بإجمالي 180 كيلو جرامًا، و14 برميلًا من الصاج من مادة "T.N.T" بودرة شديدة الانفجار بإجمالي 1040 كيلو جرامًا.

وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق أكد أن عناصر خلية عرب شركس الإرهابية كانوا يستهدفون جميع القيادات الكبرى للجيش والشرطة والمنشآت الشرطية والعسكرية.

وأحيل المتهمون إلى محاكمة عسكرية عاجلة، والتي صدقت على حكم نهائي بإعدام 7 أشخاص والمؤبد لاثنين آخرين من أعضاء تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابية في ما تعرف بقضية "عرب شركس".

وعقب التصديق على الحكم تقدم المحكوم عليهم بطعن على الحكم، ولكنه قوبل بالرفض، وأيدت المحكمة العسكرية العليا للطعون حكم الإعدام الصادر ضد 7 من المحكوم عليهم في قضية "عرب شركس"، والمؤبد لاثنين منهم مرة أخرى.
ونفذ قطاع مصلحة السجون، حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين بالقضية، منذ شهرين بتاريخ 17 مايو 2015 ليسدل الستار على قضية "عرب شركس".

مسلسل الاختيار 2 رجال الشرطة الجماعة الارهابية أنصار بيت المقدس فض اعتصامى رابعة

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