بيراميدز يفوز 1-0 على نامونجو التنزاني فى ختام دور المجموعات بـ الكونفدرالية

فاز فريق بيراميدز على نظيره نامونجو التنزاني بهدف نظيف، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

هذف المباراة الوحيد أحرزه إبراهيم عادل في الدقيقة ٦٥ بعد تلقيه تمريرة رائعة من إبراهيم حسن، ليحقق بيراميدز انتصاره الرابع في ختام مشواره في دور المجموعات.

انتصار بيراميدز رفع رصيده للنقطة ١٢ في المركز الثاني للمجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد نامونجو عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

يذكر أن بيراميدز قد تأهل لدور ربع النهائي في المجموعة رفقة الرجاء الذي ضمن الصدارة ويخوض في الوقت الحالي مباراة ضد نكانا الزامبي في نفس المجموعة.