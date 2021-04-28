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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد فهمي عبر الإنستجرام

صدى البلد

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بصورة جديدة له ونشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر فهمي بملابس كاجوال حيث أرتدي بنطال مريح باللون الاسود وجاكيت كاجوال شيك وإعتمدهم مع كاب من نفس اللون .

وكان النجم أحمد فهمي ضحية لبرنامج المقالب الكوميدي «5نجوم»، الذي تعرضه قناة أم بي سي مصر.

والجدير بالذكر أن برنامج «خمس نجوم»، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي ؛ إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

برنامج خمس نجوم والذى يعرض علي قناه  «MBC مصر» يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

احمد فهمي عبر الانستجرام

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