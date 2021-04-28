إصابة أحمد مكي.. ملخص أحداث الحلقة السادسة عشرة لمسلسل الاختيار 2

مسلسلات رمضان 2021

عرضت قناة ONE الفضائية، الحلقة السادسة عشرة لمسلسل الاختيار 2، لـ كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، التي شهدت تطورات في الأحداث وتصارعها.



ملخص أحداث الحلقة السادسة عشر لمسلسل الاختيار 2

بدأت أحداث الحلقة السادسة عشر لمسلسل الاختيار 2، بذهاب الضابط ذكريا يونس (كريم عبد العزيز) إلى زوجة الضابط الشهيد محمد مبروك (بشرى) ويخبرها بأنه سوف يكون بجوارها ولن يتركها لحظة هو وباقي زملائه.

ووثقت الحلقة السادسة عشرة لمسلسل الاختيار 2، أحداث الشغب التي افتعلتها جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة عين شمس، ضمن سلسلة أعمال العنف والشغب بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وعرضت الحلقة فيديوهات حقيقة لأعمال العنف، ووثقت لحادث استشهاد الصحفية ميادة أشرف، وماري سامح الواقع في 28 مارس عام 2014.

ويسعى الأمن الوطني، للقبض على أحد البلطجية الذي ينتمي لجماعة الإخوان ويقود عمليات الشغب والعنف في منطقة عين شمس، كما وثقت الحلقة لعملية الانفجار التي حدثت أمام جامعة القاهرة، وراح ضحيته العميد طارق المرجاوي.



وتقوم قوات الأمن المركزي، بقيادة الضابط يوسف رفاعي (أحمد مكي) بمداهمة أحد الأوكار الإرهابية بمنطقة عين شمس، ويتم قتل البلطجي الإرهاب أبو الليل (رضا إدريس)، ويصاب الضابط يوسف بطلق ناري في قدمه.



يقوم الطبيب بإخبار الضابط يوسف، بأنه لن يتمكن من استئصال الرصاص حتى لا يتم قطع الوتر والتأثير على قدمه، ويقوم الضابط زكريا بالقبض على إخواني يقوم بلم التبرعات لسوريا، ويتم تقديمها للجماعات الإرهابية.



وتختتم أحداث الحلقة السادسة عشر لمسلسل الاختيار 3، بقيام الأمن الوطني بنصب كمين لأحد العناصر الإرهابية الخطرة التي تقوم بلم تبرعات، من أجل تمويل الإرهاب.



مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

وكان مسلسل الاختيار 1 حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان الماضى وقام ببطولته أمير كرارة.