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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القباج: ناقشنا الرئيس السيسي لطلب شهادة التدريب على "مودة" لـ الشباب

نيفين القباج - وزيرة
نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت نفين القباج، وزيرة التضامن، إن الحياة الزوجية لها أكثر من شق، منها شق اقتصادي، وشق خاص بالتعاطي والحبوب المخدرة بالنسبة للشباب، وشق خاص بالمشورة الأسرية، وذلك لأن تواصل الاجيال ضعف تماما، مؤكدة أن" مودة " قطعا بداية رائعة وتعزز من معرفة ودراسة المخاطر، ودخلنا أكثر من 12 جامعة حتي الآن، والاقبال عليها مبشر، ونحن نحيي مكاتب الاستشارات الأسرية.

وأضافت “القباج”، خلال الجلسة الحوارية التى عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ر أنه تم النقاش مع الرئيس السيسي لطلب شهادة التدريب علي مودة أسوة بالشهادة الصحية عند الزواج، وتم التواصل والتعاون مع وزير التعليم العالي أن الشاب لا يتخرج في الجامعة إلا بعد حصوله علي برنامج مودة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أننا قمنا بتدريب 17 ألف مكلفة خدمة عامة سيقمن بتدريب أخريات وفتح المجال لمكاتب الاستشارات الأسرية، ومشروعات التمكين الاقتصادي لمناهضة المخدرات.

 

وأشارت الوزيرة أننا من خلال برنامج  تكافل وكرامة أوشكنا علي صدور دراسة بتدريس علاقة الأسرة ببعضها البعض خاصة بعد التمكين الاقتصادي للنساء، حيث كنا نعمل عل تنمية الأسرة وليس فقط علي تنظيمها.

واستطردت الوزيرة أن هناك دولا تستثمر أموال المعاشات لصالح أصحاب المعاشات ولصالح الدول نفسها، مشيرة إلي زيادة المعاشات تراكميا، إضافة إلي أن الشقيق الذي لديه إعاقة يأخذ المعاش، والابن الذي لديه إعاقة يأخذ المعاش، والمطلقة تأخذ المعاش.

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