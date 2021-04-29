مدير بحيرة البردويل بشمال سيناء: موسم الصيد هذا العام حقق أعلى إنتاجية.. فيديو

قال المهندس شكري سالمان، مدير عام بحيرة البردويل بشمال سيناء، إن الدولة المصرية مهتمة جدا بقطاع الصيد وبالتالي قامت الدولة بإعادة فتح بحيرة البردويل من جديد أمام الصيادين.



وأضاف شكري سالمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة "الأولي المصرية": أن محافظة شمال سيناء اهتمت بتطوير بحيرة البردويل وقامت بافتتاح البحيرة أمام الصيادين مع بداية موسم الصيد وكنا جميعا سعداء بهذا الافتتاح لأنه يعود بالنفع علي جميع أبناء شمال سيناء .

وأوضح شكري سالمان، أن موسم الصيد هذا العام حقق أعلى إنتاجية وهذا لم يحدث منذ 20 عاما وهذا بسبب التعاون مع جميع أجهزة المحافظة ومع حرس الحدود.