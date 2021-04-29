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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رفع أسعار هيونداي توسان الجديدة 2021 في مصر

صدى البلد

أعلنت الوكيل المحلى لشركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات في مصر، عن زيادة أسعار طراز توسان الجديد كليًا موديل 2021 ، والذى كان قد طرح رسميا فى مارس الماضي .

 

وشهدت أسعار السيارة طراز هيونداي توسان الجديدة موديل 2021 ، زيادة مع بداية شهر أبريل ، ثم جاءت الزيادة الثانية ، لتبلغ نحو 5 آلاف جنيه على جميع الفئات ، على ان تطبق الأسعار الجديدة مع بداية مايو 2021 .

وتعتبر السيارة هيونداي توسان الجديدة كليًا موديل 2021 ، من ضمن فئة السيارات الـ SUV، وتستمد قوتها من محرك تربو سعة 1500 سي سي، مع قوة 180 حِصانًا، بينما يصل أقصى عزم للدوران إلى 265 نيوتن/ متر، وناقل الحركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

وتزود السيارة توسان الجديدة كليًا بمواصفات أمان قياسية من بينها نظام الفرامل مانعة للانزلاق ABS، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج التوازن عند نزول المنحدرات DBC، نظام الاتزان الإلكتروني ESP، نظام للمساعدة في ثبات المقطور .

بالاضافة الى فرامل يد إلكترونية، نظام تعليق تلقائي لفرامل اليد الإلكترونية، كما تضم ست وسائد هوائية، وإنذار عند انخفاض سائل تنظيف الزجاج من الخارج، مصابيح ضباب خلفية، جهاز تحذير المسافات الخلفية.

وتأتي أسعار هيونداي توسان الجديدة بعد الزيادة كما يلي:

- فئة Smart كانت 440 الف جنيه لتصبح 445 الف جنيه بزيادة 5 الف جنيه 

- فئة Smart plus كانت 470 الف جنيه لتصبح 475 الف جنيه بزيادة 5 الف جنيه 

- فئة Modern كانت 505 الف جنيه لتصبح 510 الف جنيه بزيادة 5 الف جنيه 

- فئة Advaced كانت 555 الف جنيه لتصبح 560 الف جنيه بزيادة 5 الف جنيه 

- فئة premium كانت 595الف جنيه لتصبح 600 الف جنيه بزيادة 5 الف جنيه 

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