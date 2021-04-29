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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

نحلم بتوصيل مياه الشرب .. أهالي قرية حاجر الزوايدة في قنا يستغيثون

صدى البلد

تلقى "صدى البلد" شكوى من أهالى قرية حاجر الزوايدة التابعة لمركز نقادة محافظة قنا  يتضررون فيها من عدم توصيل المياه النقية إلى منازلهم حتى الآن، رغم وجود ماسورة مياه قريبة من منازلهم لا تبعد سوى كيلو مترات ، وهو ما يتسبب فى معاناة أكثر من ٢٠٠اسرة تسكن بهذه القرية .

ويقول المواطن رمضان فوزى ، فى رسالته إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد":  إن القرى المجاورة بها كل الخدمات فيما عدا قريتنا وبيوتنا محرومة من كل الخدمات وأبسطها مياه الشرب و يعتمدون حتى الآن على مياه الآبار الارتوازية المختلطة بخزانات "طرنشات" الصرف الصحى.

وأضاف  ونعانى منذ فترة طويلة من عدم توصيل مياه الشرب النقية، رغم أن المسافة بين آخر ماسورة مياه لا تتعدى كيلو مترات ، وخاطبنا المسئولين مرارًا وتكرارًا لمد خط المياه لكن لا حياة لمن تنادى.

وأشار نعتمد بشكل رئيس على جراكن المياه التى نحضرها من الأماكن القريبة، وتواصلنا أكثر من مرة مع الوحدة المحلية والمسئولين لتوصيل المياه لكن ليس هناك مجيب، نقدم الأوراق ويتم وعدنا بكلام معسول دون تنفيذ، مما يتسبب فى ارتفاع عدد المصابين بالأمراض الناتجة عن استخدام المياه الارتوازيه الملوثة.

وناشد الأهالى المسئولين التدخل عاجلاً والعمل على توصيل مياه الشرب النقية رأفة صحة الأهالى.
 
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

مياة الشرب موقع صدى البلد ماسورة مياه توصيل المياه المياه النقية

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