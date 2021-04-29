نحلم بتوصيل مياه الشرب .. أهالي قرية حاجر الزوايدة في قنا يستغيثون

تلقى "صدى البلد" شكوى من أهالى قرية حاجر الزوايدة التابعة لمركز نقادة محافظة قنا يتضررون فيها من عدم توصيل المياه النقية إلى منازلهم حتى الآن، رغم وجود ماسورة مياه قريبة من منازلهم لا تبعد سوى كيلو مترات ، وهو ما يتسبب فى معاناة أكثر من ٢٠٠اسرة تسكن بهذه القرية .

ويقول المواطن رمضان فوزى ، فى رسالته إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": إن القرى المجاورة بها كل الخدمات فيما عدا قريتنا وبيوتنا محرومة من كل الخدمات وأبسطها مياه الشرب و يعتمدون حتى الآن على مياه الآبار الارتوازية المختلطة بخزانات "طرنشات" الصرف الصحى.

وأضاف ونعانى منذ فترة طويلة من عدم توصيل مياه الشرب النقية، رغم أن المسافة بين آخر ماسورة مياه لا تتعدى كيلو مترات ، وخاطبنا المسئولين مرارًا وتكرارًا لمد خط المياه لكن لا حياة لمن تنادى.

وأشار نعتمد بشكل رئيس على جراكن المياه التى نحضرها من الأماكن القريبة، وتواصلنا أكثر من مرة مع الوحدة المحلية والمسئولين لتوصيل المياه لكن ليس هناك مجيب، نقدم الأوراق ويتم وعدنا بكلام معسول دون تنفيذ، مما يتسبب فى ارتفاع عدد المصابين بالأمراض الناتجة عن استخدام المياه الارتوازيه الملوثة.

وناشد الأهالى المسئولين التدخل عاجلاً والعمل على توصيل مياه الشرب النقية رأفة صحة الأهالى.



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