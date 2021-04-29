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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أمن جنائي: إنكار الجماعة الإرهابية لحادث كرداسة عادة ليست بجديدة على الخونة

صدى البلد

قال ضياء عبد الهادي، خبير الأمن الجنائي، إن جماعات الإخوان الإرهابية دائما ما تنكر الحقيقة، موضحا: إنكارهم حادث كرداسة الإرهابي هو طابع لهم واتهام المصريين أمر ليس بجديد عليهم.



وأضاف “عبد الهادي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحقيقة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن جماعة الإخوان دئما ما تنشر أقاويل غير صحيحة، وفيما يخص حادث كرداسة أكد على أن الوقائع كانت تبث على الهواء .



وأوضح أنهم كانوا يقومون بنشر هذه الفيديوهات في وقت سابق من أجل إرهاب المواطنين وفرض سيطرتهم على المواطنين من خلال نشر الرعب والذعر.



وأشار إلى أن حكم الإعدام الخاص بمتهمي كرداسة تأخر كثيرا، منوها إلى أن الدولة كانت حريصة على إجراءات التقاضي في جريمة كرداسة وإعطائهم حق الدفاع.

 

جماعات الإخوان الإرهابية حادث كرداسة اخبار التوك شو

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