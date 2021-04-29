أحمد شاكر يتحدث عن أفضل مشهد نال إعجاب الجمهور .. فيديو

الاختيار 2

كشف الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، أن مشهد تقطيع الرتب من كتف الخائن محمد عويس بمسلسل الاختيار 2 أعجب الجمهور بالكامل.



وأضاف خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الخائن محمد عويس خان الوطن ولذلك لا يستحق أن يحمل رتب وزارة الداخلية.



ولفت إلى أن الخائن كان يعمل فى المرور وكان لديه معلومات عن السيارات وهو ما جعله يخون صديقه.



وأشار إلى أن الخائن باع كل القيم و الثوابت من أجل المال، وأن الفنان كريم عبد العزيز الذى كان يجسد شخصية زكرا سدد لديه لكمة قوية بعد القبض عليه فى المسلسل ولكنه تفاداها.



رد الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، على سؤال " هل سيتم عرض لقطة إعدام الخائن محمد عويس خلال مسلسل الاختيار 2".



وقال خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يعلم، ولكن القرار فى يد المخرج بيتر ميمي، مؤكدًا " بصراحة مش عارف".



ولفت إلى أنه يتمنى عرض هذه اللقطة، لكى يعلم الجميع ما تم مع الخائن.

وأعرب عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "الاختيار 2" وردود الأفعال الإيجابية الكبيرة التي تلقاها عن دوره في أحداث العمل، وتحقيق المسلسل نسبة مشاهدة مرتفعة للغاية رغم تعدد الأعمال الدرامية المميزة التي تخوض ماراثون دراما رمضان لهذا العام.. واصفا المسلسل بأنه ملحمة وطنية لعشاق الدراما الراقية.

وكشف "لم أكن أتوقع أن يحقق دور الضابط الخائن محمد عويس، الذي أجسده في مسلسل الاختيار 2 هذا النجاح لدى الجمهور لدرجة أن اسمي ظل مقترنا باسم شخصية هذا الضابط وتصدر مؤشرات محركات البحث على الإنترنت طوال 5 أيام وأشعر بالفخر بالمشاركة في هذا العمل الملحمي، واعتبرت نفسي والزملاء المشاركين فيه جنودا في مهمة وطنية فنية، لتقديم عمل فني وطني راق"، لافتا إلى أن السيناريو المُحكم للعمل والإخراج الرائع والإنتاج الضخم وحسن اختيار أبطال المسلسل أهم العوامل التي ساهمت في نجاح "الاختيار 2".

وكما أعرب أحمد، عن سعادته بالتعاون مع المخرج بيتر ميمي، الذي بذل قصارى جهده كي تخرج شخصيات المسلسل بهذا الشكل الرائع، قائلا:"بيتر ميمي مخرج مُتمكن من أدواته ويهتم بكل التفاصيل ويضع الممثل في الإطار الصحيح حتى يستطيع أن يخرج منه أفضل ما عنده من طاقة بالشكل الذي يخدم الدور الذي يجسده، والعمل معه مريح للغاية، خاصة وأنه يشرح كل التفاصيل الخاصة بكل مشهد بشكل مُفصل قبل بداية التصوير، كي يتم تنفيذها بشكل دقيق وبدون عناء".

وأشار إلى أن أهم ما يميز بيتر ميمي عن غيره من المخرجين، هو حرصه على اختيار الفنان الأنسب للدور بدون مُجاملات حتى إذا كان الممثل لا تربطه به أي صلة معرفة أو صداقة، وهو الأمر الذي يصب في صالح نجاح العمل الدرامي.

وعن التفاصيل الخاصة بشخصية الضابط محمد عويس، قال أحمد شاكر:"إنني أضفت للشخصية بعض الأبعاد اقترحتها على المخرج بيتر ميمي، ورحب بها ولم يصادر عليها، بل وأضاف عليها خاصة وأنه من المخرجين القلائل الذين يستمعون من الممثل عن رؤيته للشخصية التي يجسدها قبل بداية تصوير العمل".

كما أعرب أحمد شاكر عن أمله في أن يتجه القائمون على صناعة السينما والدراما نحو انتاج المزيد من الأعمال الفنية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، قائلا: "إننا بحاجة لإنتاج المزيد من الأعمال الوطنية خاصة وأنها تحقق نجاحا كبيرا وأعلى نسب مشاهدة بشكل غير متوقع، ما يعكس أن الجمهور متعطش لتلك النوعية من الأعمال التي تشرح له الحقيقة وماذا حدث خلال فترات محددة من تاريخ مصر، وأيضا تسلط الضوء على بطولات وتضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية فالأعمال الفنية الوطنية تساهم في تعريف الشباب بالتضحيات المصرية وتعزز روح الانتماء لديهم".

وعن رأيه في مدى تأثير نجومية البطل على نسب نجاح العمل الدرامي، قال أحمد شاكر إن بطل العمل والسيناريو الخاص به كلاهما لهما تأثير في نجاح العمل ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما كعناصر مُكملة لنجاح العمل.

وعن أبرز طقوسه في رمضان، قال أحمد شاكر إنني أحرص على كافة الطقوس الرمضانية والدينية كما أحرص على التواصل مع جميع أفراد العائلة، مشيرا إلى أنه لا يتابع في الشهر الكريم سوى مسلسل "الاختيار 2" ولكنه سيتابع باقي الأعمال الدرامية بعد الشهر الكريم.

ومسلسل "الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وإياد نصار، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وإنجي المقدم، وبشرى ومجموعة من ضيوف الشرف.