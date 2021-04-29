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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أروابارينا : الفوز على نامونجو يعطي اللاعبين ثقة قبل مباراة الزمالك بالدوري

صدى البلد

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز إنه رغم التأهل لربع النهائي ولكنه لعب لقاء نامونجو من أجل الفوز، ومنح الفرصة للعناصر التي لا تشارك كثيرا، وبالفعل أثبتوا قدراتهم وكان ينقص فقط الشراسة الهجومية المطلوبة على المنافس، وسعيد بأداء العناصر التي خاضت اللقاء وكانت جيدة إلى حد كبير في ظل رغبته في تدوير الفريق مع ضغط اللقاءات. 

 

وأكد المدرب على أن بعض العناصر التي لم تشارك في اللقاءات شاركت في مواجهة نامونجو وبالتالي الحساسية لم تكن موجودة ولكنه سعيد ومقتنع بالأداء المقدم من جانب اللاعبين بغض النظر عن النتيجة، موضحا أن هناك مشكلة في عدم استغلال الفرص وضعف الشراسة الهجومية، وكانت هناك بعض الفرص والفريق احتاج للهدوء والتركيز في بعض الفرص التي أتيحت للاعبين وهي نقطة يعمل على علاجها في الفترة الحالية. 

 

وشدد على أن المهاجم محمود وادي يؤدي حاليا المرحلة الأخيرة من العلاج والتأهيل ولن يكون قادرا على المشاركة في مباراة الزمالك المقبلة بالدوري وموقفه سيحدد في الفترة المقبلة مع الجهاز الطبي وفقا لبرنامجه العلاجي والتأهيلي والذي يسير عليه بصورة جيدة للغاية. 

أروابارينا أوضح أن الفوز على نامونجو يعطي اللاعبين وجميع العناصر ثقة قبل مباراة الزمالك المهمة في الدوري، وحالة اللاعبين يوم اللقاء هي التي تحدد شكل الفريق وموقفه ويتمنى أن يقاتلوا لتحقيق الفوز ويتمنى أن تكون مواجهة قوية وتليق بالعناصر الرائعة التي يمتلكها كل فريق، موضحا أنه لابد من الفوز ومواصلة المسيرة المميزة.

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