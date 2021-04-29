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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

خوفا من الأوبئة..أهالي مساكن الزراعة بكفر الشيخ يشكون انتشار الناموس والذباب

صدى البلد

استغاث المواطن طارق سعد عبد المؤمن المقيم بمساكن الزراعة التابعة لمحافظة كفر الشيخ في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الذباب والبعوض و الناموس بالمنطقة بصورة كبيرة مما يعرضهم لخطر الاصابة بالامراض خصوصا فى ظل جائحة كورونا .


ويقول فى رسالته : نعانى من انتشار الناموس بالمنطقة بصورة كبيرة وهو ما يؤثر على حياة الأهالى خشية ان يكون سببا فى نقل الامراض بينهم خصوصا فى ظل جائحة كورونا .


وأضاف الذباب منتشر الأيام دي بطريقة رهيبة ومش راضي يتهش وقمنا بتقديم عدة شكاوى الى الوحدة المحلية لامكانية رش الشوارع بالمبيدات للقضاء عليه دون جدوى.


وأشار أنّ الذباب المنزلي مسؤول عن 65 مرضا على الأقل، كما أنّه حامل لأمراض الإسهال والتهابات الجلد والعين بالإضافة خطر الإصابة بمرض كوليرا و التهاب الملتحمة و مرض السل و حمى التيفود و التهاب المعدة والأمعاء و السالمونيلا .


مناشدين مسئولي وزير التنمية المحلية  توجيه حملة لمكان الشكوى وتطهيرها عبر سيارات رش الحشرات للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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