فردوس عبد الحميد: عندنا ممثلين قاعدين 5 سنين في البيت بلا مبرر| فيديو

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد ، إن أي مخرج يجب عليه أن يعرف ماذا يريد من تقديم أي عمل فني وان يعرف ما الرسالة التي يريد تقديمها ومن هو المتلقي لهذه الرسالة ومن جمهورها الذى يرغب في مشاهدتها وهذا ليس متواجدا علي الساحة.

وأضافت فردوس عبد الحميد، خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى": أن وزارة الثقافة يجب عليها أن تقوم بعمل مسابقات لكتاب السيناريوهات لاكتشاف المواهب الجديدة وهناك أشخاص كثيرون جيدون في الكتابة ولكنهم يحتاجون إلي من يبحث عنهم.

وأوضحت فردوس عبد الحميد ، أن هناك أشخاصا في مهنة الفن يعانون معاناة شديدة مشيرة إلي أننا لدينا ممثلين رائعين" لكن بقالهم 5 سنوات قاعدين في البيت بدون مبرر".