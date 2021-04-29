شعر وموسيقى في ختام ليالي رمضان الثقافية والفنية بالغربية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات احتفالاتها بشهر رمضان المبارك بمحافظة الغربية، حيث شهد نادي السكة الحديد بمدينة طنطا فعاليات الليلة الرمضانية الأخيرة، التي اقيمت على مدار 8 ليالي، وضمت العديد من الفقرات الثقافية والفنية، بدأت الليلة بقراءة لبعض آيات القرآن الكريم، أعقبها العديد من الأناشيد والتواشيح الدينية قدمها الشيخ محمد المصري، ويتحدث الشاعر مصطفى منصور رئيس نادي أدب طنطا، مؤكدا حرص قصور الثقافة على الاحتفال بشهر رمضان وسط أهالي الغربية، ومشيرا الى دورها الهام في اكتشاف وتنمية المواهب الفنية والأدبية، من خلال إقامة مثل تلك الفعاليات.



شهدت الليلة توافد العديد من مواهب نادي أدب طنطا، اللذين تسابقوا في تقديم أفضل ما لديهم من قصائد وأبيات شعرية، خطفت اسماع وقلوب المتواجدين، ومن بينهم، الشعراء أحمد خليل، وزينب فتح الله، وعارف مصطفى، وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من الليلة، عرض فني لفرقة قصر ثقافة طنطا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الفنان محمد حسين، والتي قدمت باقة متنوعة من الأغاني، والمقطوعات الموسيقية، التي ارتبطت بأذهان المصريين في رمضان، ومن بينها فوازير شريهان، ومقدمة مسلسل بوابة الحلواني، وتتر المسلسل الشهير ليالي الحلمية.