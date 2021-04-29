ملتقى أدبى وإنشاد دينى بليالى رمضان بالمنيا

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، أقام نادى أدب قصر ثقافة المنيا أمسية بعنوان "ملتقى شعراء العامية" استضاف فيها الشاعر جابر الزهيرى، وتحدث الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادى الأدب عن دور شعراء العامية فى إثراء الحركة الثقافية، وأدارها الشاعر مينا ناصف، وقد شارك فيها نخبة من الشعراء منهم كرم فؤاد، زينب السعيد، عبد الناصر الكومى، وائل السيد، إبراهيم ضاحى، محمود درويش، على محيى، محمد راغب عبد الصبور، ندى مختار، الأديب سعيد عوض سكرتير عام النادى وفى ختام الأمسية كرمت إدارة النادى الشاعر على محيى عن مجمل أعماله بدرع نادى الأدب.

نظم بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية بالفوم الملون كيفية عمل عصفورة بمناسبة الاحتفالات بأعياد الربيع، بجانب ورشة فنية بالفوم الملون لعمل تصميم مسجد والورش من تنفيذ الفنانة شرين عادل، كما قدم بيت ثقافة سمالوط فقرة إنشاد دينى للمبتهل الشيخ إسلام خلف، وذلك إحتفالا بشهر رمضان المعظم، بجانب أمسية أدبية عن القصة القصيرة للكاتب والروائي محمد زهران، وأعد قصر ثقافة مغاغة فقرات إنشاد دينى للمبتهل الشيخ أحمد شلقامى، وقدم أيضا قصر ثقافة ملوى فقرات إنشاد دينى للمبتهل الشيخ علاء محمد شحاتة، ونظمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية زينة رمضان ومظاهر الاحتفالات بالشهر الكريم.