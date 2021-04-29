احتفالات بليالي رمضان بالأمن المركزى ونادي ناصر بالمنيا

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، ونظم قصر ثقافة أبو قرقاص بنادى ناصر، تضمنت الاحتفالية فقرة إنشاد دينى للمنشد الشيخ عبد الرحيم المنياوى، أعقبها عرض فنى وكوكتيل من الأغانى لفرقة المنيا للموسيقى العربية التى تحاكى روحانيات رمضان منها "والله بعودة جماعى، أهلا رمضان، سبحة رمضان جماعى، يارسول الله، فكرونى قدمتها شيماء محمد" الفرقة من تدريب المايسترو أحمد دسوقى، بحضور رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، مدير عام فرع ثقافة المنيا، جمال عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة نادي ناصر.

قدمت فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة المنيا عرض فنى وتابلوهات غنائية منها "السحجه، والتحطيب والتنورة والنوبه، وفقرة آلات شعبية" وذلك بقطاع الأمن المركزى إحتفالا بشهر رمضان المعظم تدريب الفنان سيد تونى.