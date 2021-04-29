فردوس عبد الحميد: دياب ممثل متمكن وذو خبرة وتلقائي.. فيديو

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، إن الممثل دياب بدأ تمثيله منذ 4 أو 5 سنوات ولكن تمثيله يعجبني جدا مؤكدة أنه متمكن وأن لديه خبرة وتلقائي ويقول الكلام وكأنه نابع منه هو.

وأضافت فردوس عبد الحميد، خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى": أن الفنان دياب وبيني وبينه نوع من أنواع الالتقاء العاطفي وتواصل وهذا لأنه يحفظ بشكل جميل مما يجعله يقوم بتأدية دورة وكأن الكلمات نابعة منه وسعيدة لأنه كان ابني في مسلسل "نسل الأغراب".

وأوضحت فردوس عبد الحميد، أن موسيقى الدراما بداخل المسلسلات تعمل علي إضافة للمشهد وتعلي من قيمة العمل الفني المقدم و موسيقى عمار الشريعي تسمي "موسيقى الدراما" .