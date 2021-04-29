عروض أفلام وورش تطريز بثقافة البحر الأحمر‬

تتنوع فعاليات رمضان الثقافية والفنية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث قدم قصر ثقافة رأس غارب عروض أفلام بمناسبة ذكرى تحرير سيناء "فيلم بطل من سيناء" يعرض لبطولة طفل صغير لا يتجاوز عمره عشرة سنوات وكيف أمد المخابرات المصرية بمعلومات مهمة عن العدو، مثل أماكن تمركز المعدات والجنود، وذلك لسهولة تنقله بين معسكرات العدو، بجانب عرض آخر بعنوان "سنة أولى صيام" الذي يعرض فكرة تدريب الطفل على الصيام والصدق مع الله ومع النفس ومع الوالدين، كما تم عرض أفلام "وحوي يا وحوي، ورمضان جانا، و"حكايات الفوانيس".

عرض قصر ثقافة الغردقة عدة أفلام بمناسبة شهر رمضان بعنوان "سنه اولي صيام"، "حكايات فوانيس" وهي تحكي قصة الفانوس واهميته علي مر العصور، كما عقد بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "تحرير سيناء وكرامة الامة العربية" بمدرسة السلام الإعدادية بنين، وأشار محمد ابو المجد إلى أن سيناء هي الأرض التي تجلى الله عز وجل عليها، وهي الأرض التي طالما شهدت العديد من الحروب على مر تاريخها، وتعتبر سيناء بمثابة حلقة الوصل بين إفريقيا وآسيا، كما عانت سيناء طوال التاريخ لأطماع خارجية وداخلية، وأنها أرض الأنبياء وأرض العزة والكرامة.

نظم بيت ثقافة القصير "ورشة تعليم السيدات التطريز على فستان طفلة" مع المدربة نوال ضاحى وقامت بتفصيل فستان طفلة باستخدام المقص والابرة والخيط وشرحت كيفية التطريز وعمل وردة على الفستان بالألوان المختلفة، وبمكتبة الخالدين بسفاجا عقدت محاضرة بعنوان "رواية وأديب" ومناقشة لرواية الجريمة للأديب نجيب محفوظ قدمها الأديب محمود عبد الستار، وتحدث عن مناقشة لرواية الجريمة للأديب نجيب محفوظ وهي مجموعة قصصية تحوي اكثر من قصة قصيرة، كما نفذ قصر ثقافة الشلاتين ورشة اكتشاف مواهب شعر مع الموهبة رزان جمال وقصيدة "اليتيم ".