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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا اللوزي تشارك كواليس"بين السما والأرض"بصحبة محمود الليثي

صدى البلد

نشرت الفنانة يسري اللوزي صورة جديدة من كواليس المسلسل الرمضاني “بين السما والأرض”،وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت يسري اللوزي بجانب الفنان محمود الليثي ،وكتبت معلقة من خلال الصورة:"من كواليس مسلسل بين السما والأرض".

وانطلقت الحلقة الأخيرة من مسلسل بين السماء والأرض، باستعراض حياة الأبطال قبل دخول الأسانسير بساعة، ليريك كيف تحول ما في داخلهم بعد الفترة التي قضوها سويًا، وبعدها جاء خال درة إلى مصطفى درويش وطلب منه أن ينفذ ما اتفقوا عليه، وبعدها شكت الشرطة فيما يحدث وتم تبادل إطلاق نار بينهم وبين مصطفى، حتى قبضوا عليه، وأخبرهم أن العمارة فيها قنبلة، وانفجرت العمارة، وسقط الأسانسير.

قصة مسلسل بين السما والأرض

العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا

 

أبطال مسلسل بين السما والأرض

مسلسل "بين السما والأرض" سيعرض في رمضان المقبل وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

 

البرومو وبوستر المسلسل

نشر المخرج ماندو العدل البوستر الرسمى لمسلسل "بين السماء والأرض”"عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا :"التجربة الأصعب في حياتي المهنية وكانت هتبقى صعبة جدًا على أي مخرج"

وتابع ماندو العدل :" المسلسل ده تعبت فيه جدا جدا و عندي امل باذن الله انه يعجب الناس، كل التحية للعظماء الراحلين صناع الفيلم".

كما طرح المنتج تامر مرسي البرومو الرسمي للعمل عبر صفحته على فيسبوك، وتخطى الـ 50 ألف مشاهدة.

المشاهد الأولى وخطأ في العمل.

اللافت في البرومو الأول للمسلسل، هو خطأ فادح وقع فيه صناع العمل المأخوذ عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، التي كتبها للسينما كل من «السيد بدير وصلاح ابو سيف»، وأخرجه الأخير بالفيلم السينمائي الشهير المعروض في أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وتمثل الخطأ الفادح للمسلسل الذي يتناول هذه القصة مجددا في عمل درامي مستجد في الألفية الجديدة، بأن أشار صناعه في البرومو الأول، إلى أنه مأخوذ عن (رواية) وليس قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ.

بين السما والأرض يسرا اللوزي

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