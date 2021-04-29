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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حرب أهلية الحلقة 15.. باسل خياط يخطط للانتقام من يسرا وأروى جودة

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل حرب أهلية بطولة النجمة يسرا تصاعدا فى الأحداث نستعرضها في التقرير التالي.


شهدت الحلقة تخطيط "يوسف" باسل خياط للانتقام من كل من "مريم" يسرا و"فريدة وأروى جودة  وذلك بعدما قاما بالاتفاق عليه لإسترداد حق يسرا "مريم"

وقررت والدة "زياد" محمود حجازى التعرف على "نور" مايان السيد حتى تصالح ابنها

وذهب "يوسف" باسل خياط إلى سينتيا خليفة "نادين" وابلاغها بألا تجهض حملها منه، في محاولة للاستيلاء على ميراث "عزيز" من يسرا "مريم" وابنتها جميلة عوض "تمارا".

وتقرر "مريم" يسرا و"فريدة" اروى جودة الذهاب الى "تمارا" جميلة عوض فى الجونة للخروج مما حدث .

وانتهت أحداث الحلقة بكشف يوسف عن فيديوهات لزوجته “فريدة” أروى جودة.

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حرب أهلية الحلقة 15 .. يسرا تصدم باسل الخياط بـ خطة الإنتقام منه

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يسرا تنجح فى خداع باسل الخياط فى "حرب أهلية"

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

يسرا تجدد تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الأتربي، رمزى العدل.

جميلة عوض محمود حجازي أروى جودة يسرا مايان السيد حرب أهلية سامح عبد العزيز باسل الخياط المخرج سامح عبد العزيز

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