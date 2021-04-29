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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الغفار: حذرنا من التجمعات في رمضان.. وتوجد زيادة في إصابات كورونا

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إننا أعلنا قبل رمضان بأسبوعين في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتجمع والخروج للقاءات الإجتماعية فهذا من شأنه أن يزيد من معدلات الاصابة وهو ما يحدث الآن.

 

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة  هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الدولة اعلنت أنه مع زيادة التجمعات والزحام ستكون النتائج عكسية مشيرا إلى أن هناك اسبابا واضحة ومعلنة وهو ما تسبب في زيادة الأعداد.

 

وتابع  الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أنه كلما زادت الاعداد كلما زادت نسبة من يحتاج للدخول الى المستشفيات.

وأشار عبد الغفار إلى أنه مع استمرار الزيادة  في معدلات الإصابة سنحتاج الى اماكن اخرى  مؤكدا أنه لا تزال الاعداد التى يتم حجزها في المستشفيات تكون مع الطاقة الاستيعابية ومتوقع أن يكون هناك زيادة.

وقال   الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أنه لا يوجد دليل علمى على ودجود اختلاف فى الاعراض مؤكدا أن معظم حالات كورونا ثابتة في حين  أن هناك 20 حالة من كل 100 حالة فى حاجة الى دخول المستشفيات.

 

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