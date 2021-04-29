صور جديدة مسربة للسيارة تويوتا لاندكروزر 2022

ظهرت مؤخرا صور مسربة للسيارة الجديدة من شركة تويوتا طراز لاندكروزر الجديدة كلياً موديل 2022 ، التى تستعد الشركة اليابانية للكشف عنها خلال الفترة القليلة القادمة .

وتؤكد التقارير التى خرجت عن السيارة لاندكروزر الجديدة كلياً موديل 2022 ، أنها ستحصل على محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.5 لتر بالإضافة إلى نسخة هجينة من هذا المحرك، وستتوفر في أسواق محددة بمحرك V6 ديزل سعة 3.3 لتر.

وتتميز السيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة كلياً موديل 2022 ، بتصميم تطوري مع واجهة أمامية جديدة كلياً، ويُحاط الشبك الأمامي بمأخذ هواء على شكل حرف U، مع مصابيح أمامية أقل حجماً ومصد أمامي أكثر شراسة.

وتم استبدال المنحنيات الناعمة بخطوط أكثر حدة فى السيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة كلياً موديل 2022 ، بالاضافة الى أقواس عجلات أكثر وضوحاً، ومرايا مثبتة على الأبواب .

اما المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة كلياً موديل 2022 ، فتضم أجهزة قياس تناظرية مفصولة بشاشة رقمية كبيرة، ويُمكننا أيضاً رؤية عجلة قيادة جديدة وكونسول وسطي محدث.

تأتي السيارة أيضاً بنظام ترفيهي منفصل، والذي يتواجد فوق مجموعة متنوعة من ضوابط المناخ والترفيه، حيث توجد مجموعة متنوعة من الأزرار والمفاتيح، والتي تتحكم في كل شيء بدءً من تدفئة المقاعد الأمامية وتهويتها، وصولاً إلى سرعة المراوح، مع محدد وضع القيادة، وأزرار مخصصة لمزايا الطرق الوعرة .