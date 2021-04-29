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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تكشف عن كونا N الجديدة موديل 2022        

صدى البلد

اعلنت رسميا شركة هوينداى ، الكشف عن سيارتها كونا N ، التى تنتمى الى فئة السيارات الدفع الرباعى القوية الـ  SUV ، التى ظهرت لها صور تشويقية رسمية منذ اسابيع ، والتى ستصل قبل نهاية عام 2021 .

وتستمد السيارة هيونداي كونا N موديل 2022 ، قوتها من محرك بنزين سعة 2 لتر مزود بشاحن تربو، قادر على إنتاج قوة 276 حصانًا وعزم دوران يبلغ 206 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض من ثماني سرعات متغيرة. وتتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كم/ س في 5.5 ثانية، لتنطلق بسرعة قصو تبلغ 240 كم/ س.

وتظهر السيارة هيونداي كونا N موديل 2022  ، خارجيا بهيكل معدّل، بالإضافة إلى مصابيح أمامية ومصابيح نهارية ومصابيح خلفية جديدة، مع اكصدام أمامي معاد تشكيله وشبكة أكثر حدة واكصدام خلفي جديد ومنافذ عادم مزدوجة ضخمة .

و سبويلر أمامي و جناح خلفي يعمل على تحسين الديناميكا الهوائية للسيارة، بالإضافة إلى التنانير الجانبية التي أعيد تشكيلها ، و خطوط حمراء متوهجة تمنحها مظهرًا حيويًا، و أقواس العجلات بلون الهيكل.

اما المقصورة الداخلية للسيارة هيونداي كونا N موديل 2022 ، على لوحة عدادات رقمية مقاس 10 بوصات، بالإضافة إلى شاشة معلومات ترفيهية بالمقاس نفسه ، بالضافة الى المقاعد الأمامية الداعمة بكسوة من الجلد المدبوغ مع إضافات من الجلد الصناعي، ما يجعلها مريحة مثل المقاعد ذات الشكل المماثل الموجودة في السيارة سوناتا N Line.

وتأتي عجلة القيادة بتصميم ثلاثي الأذرع، وهي مزدحمة بالأزرار التي تتيح التحكم في وظائف السيارة، لتضمن ألا يرفع السائق يديه عن عجلة القيادة ولا يبعد عينيه عن الطريق.

 

وتضم السيارة هيونداي كونا N موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان من بينها الكبح التلقائي للطوارئ، ومساعدة متابعة المسار، ومنع اصطدام النقطة العمياء، والتحكم التكيفي في التطواف.

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