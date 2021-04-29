سهلة ولذيذة.. طريقة عمل سمبوسك بالبطاطس المهروسة
سمبوسك بالبطاطس المهروسة من المعجنات الشهية وغير التقليدية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك كـ"طبق جانبي" على مائدة إفطار شهر رمضان.
الشيف نجلاء الشرشابي، قدمت- عبر برنامج “على قد الإيد"- طريقة عمل سمبوسك بالبطاطس المهروسة في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.
مقادير سمبوسك بالبطاطس المهروسة
2 كوب دقيق.
رشة ملح.
رشة سكر.
ملعقة صغيرة خميرة فورية.
2 ملعقة كبيرة زبدة.
ماء للعجن.
- الحشو
بطاطس مسلوقة مهروسة.
مرقة خضار.
كمون ناعم.
زبدة.
كزبرة خضراء.
زيت للقلي.
طريقة تحضير سمبوسك بالبطاطس المهروسة
- يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح.
-يضاف الزبدة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.
-تغطى العجينة وتترك لتتخمر.
- الحشو
- تخلط البطاطس المسلوقة المهروسة مع المرقة والكمون والزبدة والكزبرة الخضراء.
- تفرد العجينة بالنشابة وتشكل دوائر.
- تحشى دوائر العجينة بالخليط وتترك لترتاح مرة أخرى.
- تقلى فى الزيت وتقدم.