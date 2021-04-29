عبدالحليم قنديل: بايدن حقق وعده بتوفير لقاح كورونا لشعبه

قال الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل ‘ إن الرئيس الأمريكى جوبايدن يعتزم إلغاء قرارات ترامب الخاصة بإلغاء الضرائب على إيران ، كما نفذ وعده بتطعيم 100 مليون أمريكى بتطعيم فيروس كورونا خلال مرور 100 يوم من حكمه .



وأضاف “قنديل” خلال لقاء ببرنامج “المواجهة ” عبر فضائية “اكسترانيوز ” أن هناك نوع من التحريك الواضح نحو جائحة فيروس كورونا ، على الرغم من أن أمريكا تحتل المركز الأول فى ضحايا كورونا على مستوى العالم .



وأشار “عبدالحليم قنديل ” إلى أن الرئيس الأمريكى جوبايدن استطاع عودة الحياة لطبيعتها فى نيويورك خاصة أن الاقتصاد لم ينشط طالما يستمر الإغلاق ، وهناك حزمة وافق عليها الكونجرس قرابة 2 تريليون دولار وتم استخدامها لدعم الاقتصاد الأمريكى.







