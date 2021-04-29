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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تسجل 1464 إصابة جديدة و 11 وفاة بكورونا

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ان عدد متلقي اللقاح حتى امس في البلاد بلغ ما يقارب مليونا و150 ألف مواطن ومقيم حصلوا على التطعيم المضاد لكوفيد-19 بنسبة 27%.

وأشارت الوزارة في بيان لها الي انه تم تسجيل 1464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 271145.

فيما سجلت 11 حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1546.

كما سجلت الوزارة  1535 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 254423 حالة، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93.8%.

 

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وذكرت  أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة بلغ 216 وأن المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة بلغ 15176.

وأفادت بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 9670 ليصبح مجموع الفحوصات 2307415، مشيرا الى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 15.1%.

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