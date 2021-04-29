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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فردوس عبد الحميد تكشف سبب تعاطف الجمهور مع مشاهدها في نسل الأغراب.. ومسلسل الاختيار 2 من أفضل الأعمال الدرامية هذا العام

الفنانة فردوس عبد
الفنانة فردوس عبد الحميد

حلت الفنانة  فردوس عبد الحميد ضيفة اليوم في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولى المصرية " وتحدثت عن حياتها الفنية وعن الأعمال الدرامية التي قدمتها وذكرت محطات في تاريخها الفني نعرض لكم ابرزها :

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، إن أدواري في مسلسل "نسل الأغراب"، نفذتها بصدق؛ وهذا ما جعل الجمهور يتعاطف معي، خاصة في المشهد الذي قلت خلاله: "أنتوا ليه بتقطعوا في بعض".
 

 

قالت  الفنانة فردوس عبد الحميد ، إن الأعمال الفنية التي تنسي هي الأعمال التي لا تمس قلب المشاهد لان محتوي المسلسل لا يهم المواطنين مؤكدة أن الأعمال الفنية الحقيقية هي التي تدهش المشاهد.


قالت الفنانة فردوس عبد الحميد ، إن خلال الـ 10 سنوات الماضية كان هناك اعمال فنية مقبولة لافتة انه في الماضي كان الفنان يقوم بعمل 40 عمل فني وينجح منهم 35 ولكن اليوم يحدث العكس هناك اعمال فنية كثيرة ولكن القليل منها ينجح .

  • فردوس عبد الحميد: لدينا ممثلين رائعين لكن بقالهم 5 سنوات قاعدين في البيت بدون مبرر..فيديو


قالت  الفنانة فردوس عبد الحميد ، إن أي مخرج يجب علية أن يعرف ماذا يريد من تقديم أي عمل فني وان يعرف ما هي الرسالة التي يريد تقديمها ومن هو المتلقي لهذه الرسالة ومن جمهورها الذى يرغب في مشاهدتها وهذا ليس متواجد علي الساحة   .

  • فردوس عبد الحميد: دياب ممثل متمكن بالرغم أنه ليس ممثل قديم لكنه ذو خبره وتلقائي.


قالت  الفنانة فردوس عبد الحميد ، إن  الممثل دياب بدا تمثيلة منذ 4 أو 5 سنوات ولكن تمثيلة يعجبني جدا مؤكدة انه متمكن وانه لدية خبرة وتلقائي ويقول الكلام وكأنه نابع منه هو .

 

مسلسل الاختيار الاختيار 2 فردوس عبد الحميد نسل الأغراب التوك شو

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