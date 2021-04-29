حسن سليمان: فرض الصيام على رسول الله والصحابة تدريجيا وكان شاق للغاية

قال الإعلامي حسن سليمان، إن الصيام فرض على رسول الله وأصحابه تدريجيا، موضحا:" كانوا يصومون من العشاء إلى مغرب اليوم الثاني بشرط إلا ينام الفرض قبلها، وفي حالة النوم يجب أن يستكمل صيامه بداية من استيقاظه وحتى مغرب اليوم الثاني.



وأضاف “سليمان” خلال حواره ببرنامج “الحقيقة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن الصيام كان شاق للغاية وكان يحدث حالات من الإغماء نتيجة الصعوبة التي كانت تواجههم، موضحا أن الله سبحانه وتعالي شعر بمدى مشقتهم ولهذا أنزل الآيات الخاصة بالصوم.



وأوضح أن الصيام كان اختياريا، فمن لم يقدر على الصيام يقوم بتقديم فدية، ولكن بعدها أصبح الصوم إلزامي وفقا للقرآن الكريم.



وأشار إلى أن جملة “أوله رحمه وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار” ليست حديث نبوي، ولكن يمكن أن نأخذها كـ حكمة.







