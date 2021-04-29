عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسامة الأزهري يكشف أسباب إصرار أبو بكر الصديق على قتال المرتدين

صدى البلد

قال الدكتور أسامة الأزهرى، إن سيدنا أبو بكر الصديق أدى 3 ملفات عصيبة، حيث بعث جيش أسامة بن زيد وفقا لأوامر النبى - صلى الله عليه وسلم - ، وتعامل مع الفتن والقلاقل الداخلية التي بدأت تظهر وعرفت بحرب المرتدين، وجمع المصحف الشريف.

أسامة الأزهري: سيدنا أبو بكر الصديق أدى 3 ملفات عصيبة في وقته

افتتاح مسجد أبو بكر الصديق في الدقهلية بتكلفة 12 مليون جنيه

وأضاف   خلال برنامج رجال حول الرسول، المذاع على قناة دى إم سى،  أنه عندما ظهرت قضية المرتدين بدأ يشيع بين الصحابة رأى أن يتم التأخير في إرسال جيش أسامة بن زيد لمواجهة المرتدين، موضحا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل وفاته يريد إرسال بعث – أي جيش - إلى تبوك لمقاتلة الروم وأوصى بذلك.

وأوضح:  الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن هناك جيشا أعددناه سيخرج إلى الروم لأداء مهمة معينة ولابد من إتمام هذه المهمة وإرسال رسالة الردع حتى لا تتجرأ عليكم الأمم.

وتابع الدكتور أسامة الأزهرى: بينما كان المسلمون يفكرون في تنفيذ هذه المهمة خرجت مشكلة في القبائل تقول لقد خرجنا من الإسلام، موضحا أن سيدنا أبو بكر أصر على قتال المرتدين، وقال إن الدولة لها هيبة ولا يجوز أن يتطرق القتال لمعالم الشريعة، حيث إن القضية ليست قضية قتال أو عدم قتال ولكن إعلانا سياديا واضحا ويجب أن يتوقف الجدل عن معالم الشرعية.
 

أسامة الأزهري سيدنا أبو بكر الصديق أسامة بن زيد رجال حول الرسول الصحابة

ترشيحاتنا

أمريكي يحتال على حكومة أفغانستان بأكثر من 100 مليون دولار

هل قيام الليل صلاة فقط أم له عبادات أخرى؟.. الإفتاء تجيب

البقاء في المنزل أبرزها ... 6 نصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

Tecno تطلق أحدث هواتفها Spark 7 Pro

رفع أسعار هيونداي توسان الجديدة 2021 في مصر

الصحة: تسجيل 1011 حالة إصابة و51 وفاة بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

بيان عاجل من النيابة العامة السعودية بشأن الاستخدامات النووية والإشعاعية

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

بشرى لعشاق الأهلي.. قرار حاسم من موسيمانى بخصوص تدريب منتخب جنوب أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ