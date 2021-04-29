نجوى فؤاد: أجهضت أكثر من مرة.. وزواجي من أحمد فؤاد أنقذني من الموت

حلت الفنانة نجوى فؤاد ضيفة ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”ن وكشفت خلال حديثها عن الكثير من الامور الخاصة بحياتها الشخصية، حيث كشفت عن زواجها السري ورأي رشدي إباظه بها وسبب إجهاضها المستمر…



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روي شيخ الحارة قصة عن حياة نجوى فؤاد، قائلا:" عمك كان جاي يقتلك الصبح اتفاجئ ولاقاكي متجوزة" لتعلق قائلة:" دا حقيقي..عمي كان جاي ومعاه سكينة عشان يقتلني".

وأوضحت أنه قبل أن يأتي عمها بساعات تزوجت الفنان أحمد فؤاد حسن.



وكشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن أسباب رفضها إحياء حفلة في فلسطين، قائلة:" رفضت لكون فلسطين محتلة ولآخر يوم في حياتي سأظل متمسكة بهذا الفكر"



وأوضحت أنها أجهضت أكثر من مرة خلال زواجها من أحمد فؤاد حسن وسمير زوغبي، مضيفة أن سبب طلاقها من أحمد فؤاد حسني هو رغبته في أن يكون لديه أطفال.

وأشارت إلى أنها عندما تزوجت من أحمد فؤاد حسني كانت قاصر وكان سبب زواجها منه هو أن يضعها على أولى خطوات الشهرة فقط، مضيفة: بعد الانفصال أحمد فؤاد تزوج وأنجب أولاد.



وأكدت على أن الراقصة سهير زكي أفضل راقصات جيلها، وأنها كانت تعترف بأنها الأفضل خلال عملها، كما كشفت عن أنها تزوجت الفنان الراحل أحمد رمزي لمدة 17 يوما، قائلة: "خطفت أحمد رمزي من مراته واتجوزته 17 يوم، وانفصل عن زوجته وطلب الزواج مني وتم كتب الكتاب في نفس اليوم".