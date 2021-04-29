هاني الناظر: مصر تسجل اقل معدل إصابات بـ فيروس كورونا خلال شهر اغسطس المقبل

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، أن الفترة الحالية من السنة تعتبر هي الأصعب نتيجة تميز فصل الربيع بالتقلبات الشديدة من ارتفاع وانخفاض متتالي في درجات الحرارة بالاضافة الي الرياح المتربة وهي عوامل تساعد علي نشاط الفيروسات ومنها فيروس كورونا.

وأضاف الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أن هذه العوامل أيضا لها تاثير سلبي علي الجهاز المناعي للانسان ويستمر الربيع حتي ٢٠يونيو ولهذا متوقع علميا ان يستمر معدل حالات الاصابات الجديدة في الارتفاع التدريجي يوميا الي ان يصل ذروته تقريبا في اواخر مايو باذن الله ثم يحدث ثبات وعدم زيادة.

وكتب الناظر " ويستمر هذا الثبات حتي الاسبوع الثالث تقريبا من يونيو فيبدأ فصل الصيف جغرافيا يوم ٢١ يونية وعنده يبدأ انخفاض تدريجي في الاصابات الجديدة يوم بعد يوم بمشيئة الله خلال يوليو حتي نصل الي اقل معدل اصابات خلال شهر اغسطس وسبتمبر نتيجة ثبات الحرارة الشديدة وارتفاع الرطوبة … والي حين ذلك علينا ان نتمسك بمنتهي الشدة والحرص بجميع الاجراءات الاحترازية والسعي لتناول اللقاحات."

نصائح للتعامل مع الموجة الثالثة من فيروس كورونا



كشف استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، بعض الإجراءات التي يجب مراعاتها للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا ...



- ارتداء الكمامة دائما ابدا خارج المنزل وعند استقبال غرباء

- الابتعاد نهائيا عن التجمعات

- التوقف عن الزيارات العائلية

- التباعد عن الاخرين بما لا يقل عن مترين

- الحرص علي التهوية الجيدة في وسائل النقل العامة والمكاتب وغرف العمل بدلا من اجهزة التكييف

- التوقف تماما عن السلام باليدين

-عدم تناول اطعمة ومشروبات مكشوفة خارج المنزل

- تطهير المعلبات وتسخين الخبز قبل تناوله

- غسيل اليدين بالماء والصابون نصف دقيقة بعد العودة للمنزل

-كبار السن واصحاب الامراض المزمنة البقاء في المنزل وعدم استقبال زوار

