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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب عربة كارو.. التنمية المحلية: غلق 19 ألف مقهى.. وآخر تطورات كورونا في مصر

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

 

معقول دا يوقف قطر| أحمد موسى ينفعل لاقتحام "كارو" خط سكة حديد..شاهد

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، وقال إن هناك كوارث كانت ستحدث اليوم أولها مرور عربة كارو من على خط السكة الحديد، وتوقف القطار حتى يتم تحريك العربة.


غلق 19 ألف مقهي.. التنمية المحلية: تفعيل الغرامات الفورية على المخالفين

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية أكد على ضرورة التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحرازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تفعيل الغرامات الفورية على المخالفين.

 

جه بـ سكينة عشان يقتلني|سر لأول مرة عن نجوى فؤاد مع "شيخ الحارة"

حاولت الفنانة نجوى فؤاد التأثير على شيخ الحارة عن طريق الغناء له ولكنه لم يتأثر.

 

أنا معروف أكتر من الهضبة|عمرو مصطفى يكشف عن مشاهير قدمهم للفن

قال الفنان والملحن عمرو مصطفى ، إنه لا يزال متهورا ولكنه تعلم في حياته كثيرا، مؤكدا أن الخمس سنوات الماضية علمته كثيرا، موضحا أن الشاعر تامر حسين من أحد الشعراء الذين قدمهم لمصرباعتراف من الشاعر، وقال له “خذ الـ 9 أغاني ولن أعطيهم إلي عمرو دياب”.


زيادة طفيفة.. الطب الوقائي يكشف آخر تطورات وضع كورونا فى مصر

كشف الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، اخر تطورات الوضع الوبائي في مصر وخاصة في محافظة سوهاج، مؤكدا أنه تقرر إرسال إمدادات صحية لمحافظات الصعيد، وعلى رأسها سوهاج.


احذر.. أنت مصاب بـ الفشل الكلوي الحاد في هذه الحالة

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من صمت الأشخاص على التبول الكثير وبكميات كبيرة خلال اليوم، مؤكدًا " تعتمد كمية البول خلال الـ 24 ساعة على كمية المياه التى يتناولها المواطن".


الاختيار 2 ..هل سيُعرض مشهد إعدام الخائن محمد عويس| أحمد شاكر يكشف

رد الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، على سؤال " هل سيتم عرض لقطة إعدام الخائن محمد عويس خلال مسلسل الاختيار 2".


ماهر فرغلي: الاختيار 2 وجع الإخوان.. والجماعة الإرهابية تسببت في دمار

قال  ماهر فرغلي الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن  الأعمال الوطنية مثل الاختيار 2 في غاية الأهمية وتحقق نجاح باهر  وتتسبب في جمع جماعة الإخوان الإرهابية .

 

اخبار التوك شو أحمد موسى فيروس كورونا كورونا التنمية المحلية

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