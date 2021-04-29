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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ضد الكسر الحلقة ١٦ .. حارس الكومباوند يحل لغز محاولة قتل نيللي كريم

صدى البلد

شهدت الحلقة ١٦ من مسلسل "ضد الكسر " العديد من الأحداث، حيث قامت نيللي كريم " سلمي" بالاتفاق مع مايا على ان تسوق لها عملها على السوشيال ميديا ؛ الأمر الذي أغضب زوجها كريم والذي شعر أن سلمى تحضر له شيئا ما.

فيما قام حمزة العيلي " مصطفي " بالاعتراف لكريم أنه يريد الانفصال عن زوجته " ملك " وأنه اجري تحليل dna وتأكد ان الولد ليس أبنه.

في المقابل طالب كريم من مايا أن تترك عملها مع زوجته  سلمي ؛ الا ان مايا رفضت ذلك .
وتنتهي الحلقة على مفاجأة حيث تبدأ نيللي كريم لي البحث عن هوية مرسل التهديدات لها على هاتفها ؛ لاحد ان الرسالة قد تم أسألها من هاتف أحدى حارس الأمن في الكومباوند.
أبطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.


برومو مسلسل ضد الكسر


وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم  خلال برومو المسلسل،  وايضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.

مطربة برومو ضد الكسر


تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.


قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021
-cbc
– قناة دبي
– ألفا مسلسلات

الفنانة نيللي كريم لقاء الخميسي نيللي كريم مدحت العدل كارول سماحة رمضان 2021

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