شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام:" إذا كنت مولودا في يوم 29 إبريل فإن ذلك يعني أنك عاطفي ورومانسي وحساس ومتقلب ولديك حس انساني وشغف بالمعرفة والسفر.



وأضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي " أنت أيضا بحاجة دائما للشعور باستقلاليتك وسيادتك على حياتك.."

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 29 إبريل، قائلة:" عام ٢٠٢١ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام. ".

