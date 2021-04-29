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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يؤكد على أهمية زيادة الوعي البيئي لدى المواطن للتخلص من مشكلة القمامة

النائب عيد حماد
النائب عيد حماد

أكد النائب عيد حماد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، على أهمية متابعة رئيس الوزراء منظومة المخلفات البلدية، والعمل على اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ منظومة المخلفات البلدية، بأعلى مستوى،  من أجل تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع المصري، والتخلص الآمن من القمامة عبر منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات .

 

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ولفت "حماد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة التخلص من المقالب العشوائية وإنشاء محطات  ثابتة  ومتحركة وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير وإنشاء مدافن صحية آمنة، من أجل التخلص من هذه المشكلة والتي شكلت عائق كبير للدولة المصرية منذ فترة طويلة.

زيادة الوعي البيئي

وطالب عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان بزيادة الوعي البيئي لدى المواطن، مشيرا إلى أن ضعفه ساهـم في تفاقم الأزمة وأدى إلى إنتشارها بشكل كبير.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات البلدية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومسئولي الوزارات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي توليها الحكومة لهذه المنظومة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة، بأعلى مستوى،  لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع المصري، والتخلص الآمن من القمامة عبر منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات .

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات فيما يتعلق بمكون جمع ونقل ونظافة الشوارع على مستوى الجمهورية، مع حصر الفجوة التمويلية التي ستقوم الدولة من خلال الخزانة العامة بسدادها، بعد بدء تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات.

وخلال الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية بسرعة إنهاء التعاقدات مع الشركات للبدء في التشغيل التجريبي لـ4 محافظات كمرحلة أولى، هي محافظات: القاهرة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والإسكندرية، كما وجّه بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات: المالية والبيئة والتنمية المحلية؛ لمتابعة مصروفات تشغيل المنظومة وتحديد الأدوار وتشكيل اللجنة الفنية لمتابعة التنفيذ على الأرض

 

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