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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ختام مجموعات الكونفيدرالية| صعود الرجاء وبيراميدز لدور الـ8.. وبايرتس يسقط أمام إنيمبا

صدى البلد

انتهت مباريات الجولة الختامية لدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بنتائج مثيرة، أبرزها فوز بيراميدز والرجاء.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره نامونجو التنزاني بهدف نظيف، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية.


هدف المباراة الوحيد، أحرزه إبراهيم عادل في الدقيقة 65 بعد تلقيه تمريرة رائعة من إبراهيم حسن، ليحقق بيراميدز انتصاره الرابع في ختام مشواره في دور المجموعات.
 

انتصار بيراميدز رفع رصيده للنقطة 12 في المركز الثاني للمجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد نامونجو عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.
 

كما نجح فريق الرجاء المغربي في تحقيق انتصار معنوي على حساب نكانا الزامبي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس"، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الجولة الأخيرة من عمر بطولة مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية.


وضمن الرجاء التأهل بصدارة المجموعة الرابعة من الجولة الماضية، واستطاع الوصول إلى النقطة 18 بفارق 6 نقاط عن بيراميدز ممثل الكرة المصرية الوحيد في هذه المسابقة؛ ليتأهلا رسميا إلى دور الثمانية. 

وجاء هدفي الرجاء، عن طريق رياض إديويكيكين في الدقيقة 18، ونوح السعداوي في الدقيقة 42.

كما جاءت باقي نتائج المباريات كالآتي:

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