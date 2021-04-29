عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صوتان يعانقان السماء

حازم وسيف الفردي.. طفلان يرتلان القرآن بصوت رائع.. ويحلم أكبرهما بتلاوته في حفل ليلة القدر

حازم وسيف مع والدهما
حازم وسيف مع والدهما محمد الفردي

موهبتان فريدتان لطفلين في عالم تلاوة القرآن الكريم، ومحاكاة لكبار القراء لمعتا من خلال فعاليات محلية متعددة تمركزت حتى الآن في جزيرة النص التابعة لمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.. هما حازم وسيف محمد الفردي أخان لم تتجاوز أعمارهما العاشرة يرتلان القرآن الكريم بصوت رائع وعذب وكأنهما يعانقان السماء من جماله وقدرته على لفت انتباه كل أذن تسمعه.

رتل الطفل حازم الفردي صاحب الـ 10 سنوات، والذي يتمنى أن يصبح في المستقبل قارىء للقرآن الكريم وطبيب بشري آيات من سورة الإسراء من خلال خدمة البث المباشر على صفحة موقع "صدى البلد" بـ “فيسبوك”: موضحاً أنه بدأ في حفظ القرآن الكريم منذ ثلاث سنوات ويحفظ منه حتى الآن 20 جزءاً على يد شيخ مدينته "السيد حسن".

 

وأوضح حازم، أنه يعطي أولوية لحفظ كتاب الله - عز وجل - فعندما يستيقظ من نومه يراجع على جزئين من القرآن الكريم وبعد مدرسته يذهب إلى شيخه ثم يعود إلى بيت عائلته و يبدأ بمذاكرة مادة ومن ثم حفظ الورد الجديد من القرآن الكريم، مشيراً إلى أن مثله الأعلى هو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وأنه يحلم بتلاوة القرآن الكريم في حفل ليلة القدر 2021 أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أما الطفل سيف صاحب الـ 8 سنوات فرتل آيات من سورة القصص خلال خدمة" البث المباشر" لافتًا إلى أنه بدأ حفظ القرآن الكريم منذ الثالثة من عمره ويحب كل سور كتاب الله - عز وجل-؛ فلا يفضل في قلبه سورة عن أخرى “بحب القرآن كله” ويتمنى ختمه وأن يصبح قارئ مثل مثله الأعلى الشيخ محمود القزاز وطبيب أيضاً.

وأكد والدهما محمد الفردي، 37 سنة وخريج كلية سياحة وفنادق أنه اكتشف موهبة أولاده بالصدفة من خلال قرائتهم للقرآن الكريم بصوت عالي حيث أنه حريص على قراءة القرآن الكريم يوميًا ويقلده في ذلك أولاده منبهًا أنه يتمني أن يكون أولاده حافظين لكتاب الله وعلامات مضيئة بين الناس ونوراً لوالديه يوم القيامة.

وأكمل والد الطفلين والذي يعمل في المجال العام أنه حريص على تعليم جميع أبنائه وبناته بالأزهر الشريف وتحفيظهم كتاب الله والعمل به، فأبنتيه منى ورحاب ختمتا القرآن، وهما على الترتيب بالصف الثانى الإعدادى و الصف السادس الابتدائى ثم يليها حازم بالصف الخامس الابتدائى ويحفظ 20 جزءًا من القرآن الكريم مشيراً إلى أنه يقطع مسافة 5 كم من مكانه حتى يصل إلى محفظه في الصباح الباكر من كل يوم تقريباً.

موقع صدى البلد حفظ القرآن الكريم حفظ القرآن عبد الباسط عبد الصمد محمود القزاز محمد الفردي حازم الفرد سيف الفردي

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف ملابسات اصطدام أحد القطارات بلودر في المنوفية

زعيم كوريا الشمالية يعدم مسئولا بارزا لسبب صادم

الأردن.. مسؤول يكشف موعد بدء موجة كورونا الثالثة في المملكة

الكوكب الذي تتنفس منه التاريخ.. مدينة المحرق بالبحرين هنا حكايات الشغف والحنين

مبعوث بايدن لليمن يزور السعودية وعمان

بعد تفشي سلالة كورونا الجديدة.. أمريكا ترسل مساعدات للهند بقيمة 100 مليون دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

بشرى لعشاق الأهلي.. قرار حاسم من موسيمانى بخصوص تدريب منتخب جنوب أفريقيا

مصرع شخص وإصابة 7 بينهم سودانيون في تصادم سيارتين بـ صحراوي البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ