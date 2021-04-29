حازم وسيف الفردي.. طفلان يرتلان القرآن بصوت رائع.. ويحلم أكبرهما بتلاوته في حفل ليلة القدر

صوتان يعانقان السماء

موهبتان فريدتان لطفلين في عالم تلاوة القرآن الكريم، ومحاكاة لكبار القراء لمعتا من خلال فعاليات محلية متعددة تمركزت حتى الآن في جزيرة النص التابعة لمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.. هما حازم وسيف محمد الفردي أخان لم تتجاوز أعمارهما العاشرة يرتلان القرآن الكريم بصوت رائع وعذب وكأنهما يعانقان السماء من جماله وقدرته على لفت انتباه كل أذن تسمعه.

رتل الطفل حازم الفردي صاحب الـ 10 سنوات، والذي يتمنى أن يصبح في المستقبل قارىء للقرآن الكريم وطبيب بشري آيات من سورة الإسراء من خلال خدمة البث المباشر على صفحة موقع "صدى البلد" بـ “فيسبوك”: موضحاً أنه بدأ في حفظ القرآن الكريم منذ ثلاث سنوات ويحفظ منه حتى الآن 20 جزءاً على يد شيخ مدينته "السيد حسن".

وأوضح حازم، أنه يعطي أولوية لحفظ كتاب الله - عز وجل - فعندما يستيقظ من نومه يراجع على جزئين من القرآن الكريم وبعد مدرسته يذهب إلى شيخه ثم يعود إلى بيت عائلته و يبدأ بمذاكرة مادة ومن ثم حفظ الورد الجديد من القرآن الكريم، مشيراً إلى أن مثله الأعلى هو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وأنه يحلم بتلاوة القرآن الكريم في حفل ليلة القدر 2021 أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أما الطفل سيف صاحب الـ 8 سنوات فرتل آيات من سورة القصص خلال خدمة" البث المباشر" لافتًا إلى أنه بدأ حفظ القرآن الكريم منذ الثالثة من عمره ويحب كل سور كتاب الله - عز وجل-؛ فلا يفضل في قلبه سورة عن أخرى “بحب القرآن كله” ويتمنى ختمه وأن يصبح قارئ مثل مثله الأعلى الشيخ محمود القزاز وطبيب أيضاً.

وأكد والدهما محمد الفردي، 37 سنة وخريج كلية سياحة وفنادق أنه اكتشف موهبة أولاده بالصدفة من خلال قرائتهم للقرآن الكريم بصوت عالي حيث أنه حريص على قراءة القرآن الكريم يوميًا ويقلده في ذلك أولاده منبهًا أنه يتمني أن يكون أولاده حافظين لكتاب الله وعلامات مضيئة بين الناس ونوراً لوالديه يوم القيامة.

وأكمل والد الطفلين والذي يعمل في المجال العام أنه حريص على تعليم جميع أبنائه وبناته بالأزهر الشريف وتحفيظهم كتاب الله والعمل به، فأبنتيه منى ورحاب ختمتا القرآن، وهما على الترتيب بالصف الثانى الإعدادى و الصف السادس الابتدائى ثم يليها حازم بالصف الخامس الابتدائى ويحفظ 20 جزءًا من القرآن الكريم مشيراً إلى أنه يقطع مسافة 5 كم من مكانه حتى يصل إلى محفظه في الصباح الباكر من كل يوم تقريباً.