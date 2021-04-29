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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تبدأ بإرسال مساعدات طبية للهند

بعد تفشي سلالة كورونا الجديدة.. أمريكا ترسل مساعدات للهند بقيمة 100 مليون دولار

صدى البلد

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستقدم إمدادات طبية إلى الهند بقيمة 100 مليون دولار خلال الأيام المقبلة.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي قال في وقت سابق: "حددت الولايات المتحدة المكونات اللازمة لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا في الهند والتي سيتم توفيرها على الفور".

وغرد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن لولايات المتحدة مصممة على مساعدة الهند في مواجهة الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي: "مثلما قدمت الهند مساعدة للولايات المتحدة عندما كانت مستشفياتنا تعاني ضغطا هائلا بفعل الوباء، نحن مصممون على مساعدتها في وقت الحاجة".

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وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات.

وسجلت الهند في آخر حصيلة 379459 إصابة جديدة يوم واحد في أعلى معدل إصابات في العالم، إضافة إلى 3647 وفاة.

والهند هي رابع دولة في العالم من حيث الوفيات، حيث سجلت 200 ألف وفاة.

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