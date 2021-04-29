مبعوث بايدن لليمن يزور السعودية وعمان

المبعوث الأمريكي لليمن سيزور السعودية وسلطنة عمان اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مبعوث الرئيس جو بايدن لليمن، تيم ليندركينج سيزور السعودية وعمان اليوم الخميس.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن سيتوجه للسعودية وعمان اليوم الخميس، وسيجري مباحثات مع المسؤولين هناك".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكنقال في حوار أجرته مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن الولايات المتحدة تعمل مع السعودية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في اليمن.

وكان ولي العهد السعودي ، قال في وقت سابق الثلاثاء، إن سياسة بلاده الخارجية قائمة على مصالح المملكة ، مشيرا إلى أن هناك توافقا سعوديا مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بنسبة 90%.

وأكد أن "السعودية تعمل مع كل دول العالم"، مضيفا: "نعمل على الحفاظ على شراكتنا الاستراتيجية مع شركائنا في المنطقة وتعزيز تحالفاتنا مع الدول الأخرى وصنع شركات جديدة".