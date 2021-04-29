ملوك الجدعنة الحلقة 17.. عنتر يتسبب في فضيحة جديدة لـ فاتن حرفوش

في الحلقة 17 من مسلسل ملوك الجدعنة، مازال عنتر بلطجي الحارة مصمما على الزواج من فاتن حرفوش بالضغط عليها وعلى والدها وافتعال فضائح لها في الحارة، مثلما تسبب في الإيقاع بينها وبين خطيبها سرية وصديقه سفينة.

أحداث ملوك الجدعنة

ذهبت فاتن حرفوش لسرية في منزله للتحدث معه وشرح حقيقة ما حدث مع سفينة والوقيعة التي دبرت لهم، لكنه رفض الاستماع لها وطردها، فاستقبلها عنتر بالصوت المرتفع في الحارة وحدد موعد الزواج منها قريبا.

يبدو أن عطية والدة سرية على وشك الموت، بعدما قدمت مشهدا مؤثرا مع ابنها وأوصته على شقيقه وصديقه سفينة، وفي الوقت نفسه أصيبت نجلاء بانهيار عصبي بعد نقلها إلى المستشفى في الحلقة الماضية وطلب الأطباء من شقيقها إيداعها مستشفى الأمراض النفسية.

اعتدى زوج حبيبة سفينة السابقة عليها بعد اختطافه لها وحبسها، ومحاولتها التواصل مع سفينة لإنقاذها فقرر الانتقام منها والضغط عليها للبقاء على ذمته.

اقترب زاهي العتال، من استلام شحنة مهمة يحضر لها منذ الحلقات الأولى بمساعدة شقيق زوجته، وهي الأمل الوحيد لسفينة وسرية للأخذ بثأرهما منه.