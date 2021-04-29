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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

انفجار ماسورة مياه بشارع العلوية بعين شمس

صدى البلد

تعرض شارع العلويا بمنطقة عين شمس بالقاهرة، للغرق بسبب انفجار  ماسورة مياه شرب. 

واستغاث الأهالي لخدمة القراء التي يقدمها موقع “صدى البلد” الإخباري، من صعوبة عبور الشارع خاصة وأن المياه تملاه من جميع جوانبه.
 

وناشد الأهالي، المسؤولين بشركة المياه بسرعة حل المشكلة التي تعيق حركتهم بالشارع.
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

 

شركة المياه عين شمس حل مشاكل المواطنين بين الناس

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