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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم: انعقاد مجلس الجامعة بجلسته رقم 185

صدى البلد


انعقد مجلس جامعة الفيوم بجلسته رقم (185) برئاسة  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، وبعضوية أ.د جلال مصطفى سعيد وزير النقل الأسبق، ورئيس جامعة الفيوم الأسبق، وأ.د سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، وأ.د عبد الحميد عبد التواب صبري رئيس جامعة الفيوم الأسبق، وأ.د خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأ.د محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء المجلس الموقر،  بالمركز الإقليمي على ضفاف بحيرة قارون.

 

صرح أ.د أحمد جابر شديد أن المجلس وافق على اختيار اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم، والمكونة من أ.د جلال مصطفى سعيد وزير النقل الأسبق، وأ.د محمد الخليلي بركات نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، وأ.د خالد الخشاب عميد كلية الطب الأسبق، وأ.د محمود هويدي عميد كلية السياحة والفنادق الأسبق.  


كما وافق المجلس على برتوكول التعاون مع محافظة الوادي الجديد لاستصلاح 1000 فدان، كما تمت الموافقة على برتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة الفيوم. إضافة إلى موافقة المجلس على مسمى كلية الثروة السمكية.

 

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وعلى هامش المجلس افتتح أ.د أحمد جابر شديد، والسادة أعضاء المجلس، نادي جامعة الفيوم، وبحضور الدكتور مصطفى أبو حمد مدير نادي جامعة الفيوم، وعدد من  أعضاء التدريس، والعاملين بالجامعة والطلاب.

حيث صرح أ.د أحمد جابر شديد أن افتتاح نادي جامعة الفيوم يأتي طبقًا لخطة الجامعة في النهوض بالخدمات المقدمة للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

كما أشار شديد إلى أن النادي يقام على مساحة حوالي 10 آلاف متر على ضفاف بحيرة قارون، وبه العديد من الخدمات الترفيهية، وحمامات السباحة، تم إنشاؤها وفقًا لمعايير الجودة والأمان.

وتم أيضًا افتتاح نورياس جاليري، التابع لكلية السياحة والفنادق، حيث ضم المعرض بعض المشغولات اليدوية، وأعمال التطريز والديكورات.

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جامعة الفيوم نادى جامعة الفيوم الدكتور أحمد جابر شديد بحيرة قارون حمامات السباحة

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