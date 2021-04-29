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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النمر يتصدر تويتر.. ومغردون: عمل فني يستحق الاحترام والمشاهدة

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، تويتر هاشتاج #النمر، بعد عرض الحلقة السادسة عشر من المسلسل.
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#النمر عمل فني يستحق الثناء والاحترام والمشاهدة مذيج مابين الأكشن والطريقه المهزبه في الاداء وما بين الكوميديا الخفيفة من غير ألفاظ وإيحاءات فنان بجد ابن فنان و بحس ان إسم والدك ممكن يكون ظلمك لإنك فنان جدا وتستحق الإشادة بغض النظر ان اسمك يحمل اسم الزعيم اللي كل الناس بتحبه " و "‏حقيقي اثبت انك ممثل شاطر جدا شابووووه ليك جدا وع المسلسل الرائع ده ‎#النمر #زعيم_ابن_زعيم".
 

وقال آخرون: "‏مسلسل النمر  مسلسل جامد وفخم كل يوم بشوف ابداع وتشوق في كل حلقة هنا الزاهد بتعمل ابداع  و محمد إمام بيعمل ابهار الصراحة#النمر" و "‏‎#النمر طلع مش صعيدي، وبعدين بقى في المسلسل ده عمال يجبنا يمين و شمال و مش عارفين اه حاجة بس بصراحة شابووووة ‎#محمد_إمام و ‎#هنا_الزاهد فعلاً ابدعت في المشهد ده و المشهد بتاع اكتشاف ان نوح هو النمر و اكتشاف ان مامتها عايشة فعلاً ابدعت ‎".

هنا الزاهد مسلسل النمر النمر محمد امام محمد عادل امام

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