مائدة أثرية رمضانية باتحاد الأثريين المصريين علي ضفاف نهر النيل بالقاهرة

صرح الدكتور أيمن وزيري استاذ الآثارالمصرية ورئيس قسم الآثارالمصرية بكلية الآثارجامعة الفيوم ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الأثريين المصريين، بأن اتحاد الأثريين المصرين بالقاهرة أقام مائدة أثرية رمضانية وذلك بحضور نخبة من كافة أطياف المجتمع المصري وأيضا الدولي، علي هامش الإفطار الرمضاني والذي يعقد سنويا تحت رعاية اتحاد الأثريين.

شارك في فعاليات الندوة الثقافية والإفطار والسهرة الرمضانية الثقافية والترفيهية التي أقامها إتحاد الأثريين المصريين فئات مختلفة متمثلة، الإعلاميين والصحفيين، وقيادات المجتمع الأثري، ولفيف من أساتذة الآثارفي مختلف الفروع " ترميم الآثار/ الآثارالإسلامية/ الآثارالمصرية/ علم المتاحف/ آثار ما قبل التاريخ والنقوش الصخرية/ كما شارك اللقاء بعض المعنيين بالآثارمن أساتذة الجامعات الأجنبية .

وكان ذلك من منطلق حرص اتحاد الأثريين المصريين للعمل على تطوير ثقافة الأثريين ونشر ثقافة الوعي الأثري وتنميه الكفاءة العلمية والعملية خاصةً الجيل الناشئ لتوعيتهم بأهمية التراث القومي وأهمية وكيفية الحفاظ عليه والذي يُعتبر هدفاً أسمى للاتحاد منذ نشأته، فقد حرصنا كل الحرص للاهتمام بالمعرفة والعناية التاريخية والأثرية والحضارية وابراز قيمتها في تكوين وتقويم الوعي الأثري، كما حرصنا على الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والبشرية في مجالات العمل الأثري وذلك من خلال تبادل الخبرات وتنشيط التبادل النفعي مع كافه المؤسسات والهيئات بما يُعزز من خبرات الأعضاء والجيل الناشئ الذي هو بمثابة مستقبل مصر ولأجل تعزيز سُبل الحفاظ على تراثنا القومي.

وكانت فعاليت الافطار الرمضاني علي المائدة الاثرية افتتاح المعرض فني وعقد 6 محاضرات مختلفة في مجالات وفروع الآثاروالترميم والمتاحف

حيث استهل الافطار الرمضاني معرض فني لبعض اللوحات الفنية من أعمال الفنانة التشكيلية المهندسة داليا ناجح- مدير اداره الديكور والجرافيك بالاداره الهندسيه ‏- وزارة السياحة والآثار.

أعقبه محاضرة الدكتور محمد جمال راشد بعنوان:"أساليب العرض المتحفي الفعال".

وتلي ذلك محاضرة الدكتور خالد سعد بعنوان:" ماهية وأهمية ودلالات Petroglyph " .

وفي محور علوم ترميم الآثارجائت محاضرة الدكتور شعبان الأمير استاذ ترميم وصيانة الآثارومواد التراث ومدي وحدة ضمان الجودة كلية الآثارجامعة الفيوم بعنوان:"أسرار الألوان في مصر عبر العصور التاريخية

ثم محاضرة الدكتورة غدير خليفة استاذ الآثارالاسلامية بكلية الآثارجامعة الفيوم بعنوان:"التأثير النفسي للألوان في العمارة الإسلامية"

واختمت فعاليات المائدة الاثرية الرمضانية بمحاضرة الدكتور أمين الرشيدي استاذ ورئيس قسم الآثارالاسلامية كلية الآثارجامعة الفيوم بعنوان:"مظاهر الإحتفالات والعادات والتقاليد في مصر خلال شهر رمضان"

ومع الختام تم تقديم شهادت التقدير للمحاضرين وللضيوف والحضور الكريم من الباحثين والباحثات من مختلف كليات ومعاهد الآثاروالسياحة والكليات المختلفة والقطاع الخاص والارشاد السياحي.

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