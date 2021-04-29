عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق والإمارات يبحثان الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

صدى البلد

بحث سفير العراق لدى دولة الإمارات مظفر مصطفى الجبوري، أمس الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ومجالات الاستثمار.


من جانبه، أشاد الجبوري بعمق العلاقات بين البلدين، معربا عن رغبة العراق في تطويرها وتنميتها في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، مُشيراً إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين عن طريق تفعيل أعمال اللجنة العراقية-الإماراتية المشتركة.


من جهته، قدم الشيخ شخبوط بن نهيان تهانيه بنجاح الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى دولة الإمارات، مُشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية العراقية تزداد تطوراً ورسوخاً في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مُؤكداً الحرص على تفعيلها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

العراق والإمارات العراق الامارات مظفر مصطفى الجبوري

ترشيحاتنا

الزمالك يكشف سبب خروج محمد عواد من معسكر لقاء المقاولون

دراسة جديدة..."الوضع الليلي" للهواتف لا يساعد في تحسين النوم

السودان.. مقتل امرأة وإصابة 8 أشخاص خلال فض اعتصام جنوب دارفور

مضحكان.. المصري بصدد تقديم شكوى لاتحاد الكرة بسبب هدفي محمد شريف

تمساح ضخم يقتحم تدريبات نادي تورونتو ... واللاعبون يركضون نحوه

الزمالك: اتحاد الكرة أفادنا بتخفيف عقوبة إمام عاشور أو إلغائها.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

بشرى لعشاق الأهلي.. قرار حاسم من موسيمانى بخصوص تدريب منتخب جنوب أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ