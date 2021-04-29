العراق والإمارات يبحثان الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

بحث سفير العراق لدى دولة الإمارات مظفر مصطفى الجبوري، أمس الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ومجالات الاستثمار.



من جانبه، أشاد الجبوري بعمق العلاقات بين البلدين، معربا عن رغبة العراق في تطويرها وتنميتها في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، مُشيراً إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين عن طريق تفعيل أعمال اللجنة العراقية-الإماراتية المشتركة.



من جهته، قدم الشيخ شخبوط بن نهيان تهانيه بنجاح الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى دولة الإمارات، مُشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية العراقية تزداد تطوراً ورسوخاً في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مُؤكداً الحرص على تفعيلها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.