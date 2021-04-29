اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في اليابان

اكتشف فريق دولي من العلما في مجال الحفريات نوعا جديدا من الديناصورات والتي تعرف ب "صيناصور منقار البط" في جزيرة منعزلة داخل اليابان.

وتعد ديناصور منقار البط، المعروفة بفتحاتها العريضة المسطحة، أكثر الديناصورات شيوعاً، وعاشت هذه الديناصورات آكلة النباتات في أواخر العصر الطباشيري منذ أكثر من 65 مليون سنة، وتم العثور على بقاياها المتحجرة في أميركا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا.

ويظهر هذا الإكتشاف تطور جديد للمخلوقات العملاقة، حيث يوضح معلومة جديدة عن الحيوانات اكلة العشب وانها هاجرت من اسيا الى أمريكا وليس العكس كما كان معروفا عنها.

وعلى عكس الديناصورت الأخرى، فإن الديناصورت الجديدةد لديها سن وظيفي واحد فقط في عدة مواضع ولا توجد حواف متفرعة على أسطح المضغ، مما يشير إلى أنه تطور ليبتلع أنواعاً مختلفة من النباتات عن غيره من الديناصورت.

وتم اكتشاف العينة الجزئية من هذا النوع في عام 2004 من قبل صياد أحفوري من الهواه في طبقة من الرواسب يتراوح عمرها بين 71 و72 مليون عام في محجر إسمنت في جزيرة أواجي اليابانية، وتم تسليمها إلى متحف اليابان للطبيعة والأنشطة البشرية في محافظة هيوجو.