جامعة طنطا تطلق مبادرة «تعالى نحلم لبكره» دعما لـ «حياة كريمة»
وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على تدشين مبادرة «تعالي نحلم لبكره»، دعما للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .
أكد رئيس الجامعة طنطا ، أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين من أبناء محافظة الغربية وجامعة طنطا ، وتبنى أفكارهم الطموحة في كافة المجالات، وذلك فى إطار دعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف الدكتور محمود ذكى ، أن الجامعة حريصة على إتاحة مشروعات لأبناء محافظة الغربية وجامعة طنطا والتى تهدف إلى خدمة الجامعة والمجتمع في كافة المجالات، وتعزيز دور الجامعة المجتمعي بدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة أهالينا بمحافظة الغربية وإقليم وسط الدلتا.