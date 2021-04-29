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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو عبد السلام: الزمالك يمتلك 3 حراس كبار.. واعتذرت بسبب تضخيم الأزمات.. فيديو

لاعبو نادي الزمالك
لاعبو نادي الزمالك

قال عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى نادي الزمالك السابق، إن عودة محمود جنش للمشاركة أساسيًا أمام المقاولون العرب، بعد إصابة زميله محمد أبو جبل، بفيروس كورونا، ليست مقلقة، لا سيما أنه يمتلك الكثير من القدرات والثبات للظهور بشكل مميز، في مباراة اليوم.

وأضاف عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن محمد أبو جبل كان الحارس الأول في فترة ولاية كارتيرون السابقة، قبل أن يحصل جنش على فرصة المشاركة لإراحة أبو جبل من ضغط المباريات، مضيفًا أن أبو جبل عاد للمشاركة أساسيًا في فترة باتشيكو، نتيجة اجتهاده.

وتابع مدرب حراس الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمتلك 3 حراس مرمى كبار ومميزين على المستوى الفني، مشيرًا إلى أن محمد عواد الظروف لم تسمح له بالمشاركة في ظل تألق الثنائي محمد أبو جبل وزميله محمود جنش، كونهما يشاركان بصفة مستمرة وهما الأجهز فنيًا.

واختتم تصريحاته، أن بداية الأزمة بين أبو جبل وجنش، كانت بسيطة للغاية، إلا أن السوشيال ميديا ضخمت الأمور بشكل غير طبيعي، وأصبحت تترصد كل كبيرة وصغيرة لحراس المرمى، وهو ما تسبب في اعتذاري عن عدم الاستمرار في تولي المهمة، لأنه كان يؤثر على تركيزي، مشيرًا إلى أن رحيل أي من الثلاثة قرار يرجع للجهاز الفني الحالي.

الزمالك المقاولون العرب فيروس كورونا محمود جنش محمد أبو جبل محمد عواد

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